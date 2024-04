Wybory samorządowe 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Nasza relacja na żywo

By oddać ważny głos w wyborach samorządowych, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji - tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania. W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania (trzy w przypadku miast na prawach powiatu, ponieważ nie odbywają się tam wybory do rad powiatu).

W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy:

jeden na radnych gminy,

jeden na radnych powiatu,

jeden na radnych województwa,

jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Na każdej karcie można oddać głos tylko na jedną osobę!