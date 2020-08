Wybrzeże Gdańsk - eWinner Apator Toruń. Lider wygrał dziewiąty mecz z rzędu!

J. Holder, Kułakow, Pieszczek, Jensen 1:5 (35:55) Powtórka z rozrywki: od startu do mety 5:1. Końcówka meczu to prawdziwy nokaut w wykonaniu "Aniołów"

W przeszłości zdarzały się torunianom wpadki w Gdańsku. Choćby w 2014 roku gwiazdorska ekipa z Tomaszem Gollobem, Emilem Sajfutdinowem przegrała 44:46, za co posadą zapłacił Sławomir Kryjom. Zastąpił go wówczas Stanisław Chomski, który był w owym meczu... trenerem Wybrzeża.

Wybrzeże Gdańsk - eWinner Apator Toruń: jaki wynik?

Ostatnie spotkanie obu drużyn to baraże o ekstraligę w 2017 roku. Wtedy Apator wygrał w Gdańsku 50:40, ale mecz zakończył się skandalem i oskarżeniami o korupcję. Doniósł o tym fakcie Kacper Gomólski, który do dziś jeździ nad morzem. Po śledztwie dwóch sponsorów toruńskiego klubu przyznało się do winy. Tamto zwycięstwo z obecnej drużyny pamiętają bracia Holderowie i Igor Kopeć-Sobczyński.