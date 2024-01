Wychudzony, skrajnie wyczerpany pies w pseudobudzie, a wokół pełno odchodów. Interwencja Toruńskiego TOPZ

Działacze Toruńskiego TOPZ odebrali sygnał w piątek, 12 stycznia 2024. Dotyczył psa, przebywającego w wyjątkowo złych warunkach.

- Drobne wychudzone ciałko, trzęsące się z zimna, upięte krótkim łańcuchem do czegoś co z porządną budą nie miało nic wspólnego - opisują przedstawiciele toruńskiej organizacji na rzecz zwierząt sobotnią interwencję. - Wokół budy błoto, odchody, i ani śladu wody, czy miski z jedzeniem. Sunia przypominała szkielecik, któremu można policzyć wszystkie żebra, wystające kolce biodrowe i kręgosłup, który był niemal oddzielony od chudego ciałka, dopełniały widoku.

Pies okazał się suczką. Została odebrana właścicielom w asyście policji. Teraz Zula - tak dali jej na imię tymczasowi opiekunowie - wymaga szczególnej opieki. - Doprowadzenie Zuli do pełnego zdrowia to proces długi i kosztowny, dlatego po raz kolejny jesteśmy zmuszeni prosić Was o pomoc - dodają działacze.