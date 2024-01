Wycinki drzew w kujawsko-pomorskich lasach. Jest interaktywna mapa

- Jako leśnicy tworzymy bazy danych, które są narzędziem dla nas przede wszystkim - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. – Te bazy to plany urządzenia lasu dla każdego nadleśnictwa, które opisują każdy fragment lasu oraz zawierają wskazówki i wytyczne, mówiące o tym, co należy zrobić w lesie w najbliższych latach. W formie elektronicznej te dane są tworzone od ok. 30 lat, kiedy jeszcze społeczeństwo nie interesowało się na taką skalę tą tematyką. Dlatego bardzo ważne jest, by właściwie interpretować dane pochodzące z planów urządzenia lasu.