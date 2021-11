Wyłoniliśmy laureatów Konkursu Wiedzy o Kujawsko- Pomorskiem. Jest ich 10

Takie były pytania

1. pytanie dotyczyło tego, co przedstawia herb województwa kujawsko-pomorskiego?

A. Orła Białego z pieczęci majestatycznej z 1320 r. Władysława Łokietka, pochodzącego z Kujaw zjednoczyciela ziem polskich.

B. Czarnego gryfa w złotej koronie, który był także herbem województwa pomorskiego w II Rzeczypospolitej (1919 -1939, a faktycznie do 1920 r.) ze stolicą w Toruniu.

Prawidłowa była odpowiedź C - półorła i półlwa we wspólnej złotej koronie, czyli tzw. hybrydę kujawską, która symbolizuje Kujawy.

W 2. pytaniu prosiliśmy o podanie jaki jedyny obiekt w regionie wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO?

A. Wzniesiony przez Krzyżaków gotycki zamek w Golubiu-Dobrzyniu.

B. Obszar historycznego centrum Torunia – średniowieczny zespół miejski. I ta odpowiedź jest poprawna.

C. Zbudowany przez Prusaków w latach 1773- 1774 Stary Kanał Bydgoski.