Nasz regionalny „zaginiony świat”. Tak wyglądają wiślane starorzecza w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

Na starorzecza można się natknąć w pobliżu brzegów wielu rzek, nawet tych uregulowanych. Odcięte od głównego koryta i nurtu rzeki, czy to w sposób naturalny czy też celowy na skutek działalności człowieka, powoli zabagniają się i zarastają roślinnością wodną, by ostatecznie zamienić się w suchy ląd i zniknąć.

Wydzierali rzece ziemię

Trudna to była praca i niebezpieczna, bo każde większe wezbranie uszkadzało umocnienia, a te wielkie kończyły się prawdziwymi katastrofami – przerwaniem wałów i zalaniem miejscowości, śmiercią wielu ludzi i zierząt. Menonici próbowali się bronić w dwójnasób – wciąż podnosili i wzmacniali wały, a domostwa budowali na sztucznie usypanych pagórkach – terpach lub na naturalnych wzniesieniach – śródlądowych wydmach. Na wyższym terenie urządzali też swoje cmentarze. Niektóre domy (dobrym przykładem jest ten w Chrystkowie k. Świecia) wznosili na płaskim terenie, ale ich konstrukcja byłą tak zmyślna, że w razie powodzi domownicy i ich zwierzęta przenosili się na piętro, gdzie mogli przeczekać najgorsze.

Woda rozlewała się szeroko, opływała wyspy

Pruska regulacja na ogromną skalę

W połowie XIX wieku, czyli w dobie intensywnego rozwoju przemysłu i nowoczesnej gospodarki Prusacy (od 1772 r. zachodnia część Polski znalazła się zaborze pruskim) przystąpili do regulacji kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły na wielką skalę, aby przystosować ją do regularnej żeglugi towarowej i pasażerskiej. Wykorzystali do tego nowoczesne maszyny parowe – ogromne bagrownice (rodzaj koparek) i barki przewożące urobek na nowo ukształtowane brzegi.