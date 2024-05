Wyniki meczów 27. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Strzelcy [4-5 maja 2024]

27. kolejka 4. ligi kujawsko-pomorskiej

50 - Listkowski po podaniu Kolbusa, nie zdążył do piłki

75 - Co za mecz w Bydgoszczy, akcja za akcję

90+3 - koniec, pierwsze punkty, pierwsze zwycięstwo Łokietka w rundzie rewanżowej. Seria 9 porażek z rzędu wreszcie przerwana. Pomorzanin ma już 22 punkty straty do 14 miejsca w tabeli dającego pewne utrzymanie w 4. lidze. Do końca rozgrywek jest tylko 7 kolejek. Tym samym musi teraz już tylko liczyć na utrzymanie Unii Solec Kujawski oraz Olimpii Grudziądz i odrobienie do Łokietka aż 18 punktów.