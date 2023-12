Wypadek ambulansu z samochodem osobowym w Grudziądzu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zdjęcia

Z ustaleń policjantów wynika, że karetka jechała na sygnałach ulicą Legionów zatem z pierwszeństwem przejazdu. Z "podporządkowanej" ul. Anny Walentynowicz wyjechał 74-latek który prowadził matiza po czym doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.

By uwolnić kierowcę auta osobowego był potrzebny do użycia sprzęt hydrauliczny strażaków. Po otwarciu drzwi prowadzący osobówkę został zabrany do szpitala na badania. - Jest nadal w trakcie diagnostyki - o godz. 11.30 powiedział w rozmowie z "Pomorską" asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.