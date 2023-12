Władze Grudziądza przekazały do Ukrainy autobus MZK i dary dla dzieci. Mamy zdjęcia

Niemal jak Mikołaj ... MZK stał się dla Ukrainy. „Prezent” w postaci autobusu odjechał z zajezdni w Grudziądzu do Ukrainy. - Scania w pełni została przygotowana do tej dalekiej podróży - zapewnia Paweł Maniszewski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. - Wyjeżdża od nas z zajezdni i udaje się do miejscowości Opalenie i Subkowy. Tam odbiera część darów: wyposażenia szkoły w Ukrainie.

To już drugi autobus przekazany gminie Verba z MZK Grudziądz. - Pierwszy jeździ, ten będzie drugi. Jest przysłowie „do trzech razy sztuka”. Być może... ale jak już to w przyszłym roku - wyjaśnia Paweł Maniszewski.