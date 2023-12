Wypadek ciężarówek na autostradzie A1. Były trudnienia na odcinku Gdańsk - Grudziądz

Do zdarzenia doszło we wtorek (19 grudnia 2023) około godz. 3 w nocy na 63 kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Jeden z nich przewoził paliwo lotnicze. Doszło do wycieku substancji. Nikt nie został ranny.