Wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym pod Grudziądzem. Kierowca motocykla w szpitalu. Zobacz zdjęcia (PA)

Rano, ok godz.7 w czwartek, 22 czerwca doszło do wypadku motocyklisty z samochodem dostawczym na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 55 i drogi powiatowej na wysokości skrętu do Pieńkiek Królewskich (gm. Grudziądz). Kierujący jednośladem z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Na czas akcji ruchem kierowali policjanci.