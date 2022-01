Wypadek na DK 62 pod Włocławkiem. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

Do wypadku doszło przed godziną 11. na drodze K-62 pomiędzy Włocławkiem a węzłem autostradowym Włocławek- Zachód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu dostawczego zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Cysterna zjechała do lasu i uderzyła w drzewo.

Rykoszetem dostał jeszcze osobowy seat, który dachował. I to kobieta jadąca tym pojazdem została ranna i trafiła do szpitala we Włocławku.

Droga krajowa będzie zablokowana do około godziny 13:30. Policjanci kierują ruch aut na drogę wojewódzką 252 i węzeł Włocławek- Północ.