Wypadek na DK55 pod Grudziądzem. W zderzeniu dwóch samochodów ucierpiały cztery osoby

Do wypadku doszło w niedzielę (14 stycznia 2024) około godz. 15.50 na krajowej "55" we wsi Zarośle, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Jam.

Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Według wstępnych informacji ranne zostały cztery osoby. Jedna z nich była uwięziona w rozbitym pojeździe.

Na miejsce zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu, OSP Dusocin i OSP Szembruk, policjantów i Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Trasa Grudziądz - Kwidzyn w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.