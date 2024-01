Na oblodzonej drodze łatwo o kolizję. Co robić, kiedy do niej dojdzie? Porady policji

- Kiedy dojdzie do kolizji, a więc zdarzenia mającego związek z ruchem drogowym, w którym uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała, kierujący nie są zobowiązani do wzywania policji - informują mundurowi. - Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, np. spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.

Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu, zdarza się nawet najlepszym kierowcom. Co należy wówczas zrobić? Czy zawsze trzeba wzywać policję? Czy można przestawić utrudniające ruch samochody? A jeśli nie można tego zrobić, to jak je prawidłowo zabezpieczyć? Jak właściwie oznakować miejsce zdarzenia?

Zimą łatwo o kolizję na drodze. Oblodzona jezdnia i fakt, że nie wszyscy kierowcy mają zwyczaj wymiany opon na zimowe, sprawiają, iż do zderzenia z innym pojazdem może dojść naprawdę bardzo łatwo.

Osoby biorące udział w kolizji mogą „sprawę” załatwić sami, jeśli wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości. W takim przypadku sprawca zobowiązany jest napisać oświadczenie poszkodowanemu, aby ten mógł zgłosić się z tym oświadczeniem do ubezpieczyciela informując o zdarzeniu.

Kiedy nie wolno usuwać auta z drogi, a kiedy można to zrobić

"Nie zawsze jednak okoliczności zdarzenia lub ich ocena przez uczestników jest jednoznaczna. W takim przypadku należy wezwać Policję" - czytamy w specjalnym komunikacie Komendy Głównej Policji. "Funkcjonariusze posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do rozstrzygania tego typu sporów. Przed usunięciem pojazdów z jezdni warto jednak wykonać kilka zdjęć, a w sytuacji, kiedy na miejscu był obecny świadek zdarzenia, zapisać jego numer telefonu".

W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów biorących w nich udział. Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami.

Pamiętajmy o trójkącie ostrzegawczym

Czasami usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. Musi on, jeśli jest to możliwe, włączyć światła awaryjne, a także ustawić trójkąt ostrzegawczy. Jeśli do kolizji doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od unieruchomionych pojazdów. Na innych drogach poza obszarem zabudowanym w odległości od 30-50 m od pojazdów.

Kiedy na miejsce przybędą policjanci, to oni „przejmują dowodzenie”. Uczestnicy kolizji mają obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Policjanci określą winnego zdarzenia drogowego. Jeśli wskazany nie zgadza się z oceną policjantów, ci kierują wniosek o rozstrzygnięcie sporu do sądu działającego na obszarze, na którym zaistniała kolizja - informuje policja.