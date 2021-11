Wypadek na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy. Samochód zderzył się z karetką na sygnale wiozącą pacjentkę [zdjęcia]

Do wypadku na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy doszło w środę 17 listopada br. przed godz. 9. Jak informuje dyżurny KM PSP w Bydgoszczy, straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 8.41. - Na rondzie Fordońskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką przewożącą pacjenta ze Żnina do Bydgoszczy. Karetka jechała na sygnale - informuje KM PSP w Bydgoszczy.W wyniku zderzenia samochód osobowy odbił się od karetki i wjechał na trawnik, natomiast karetka uderzyła w słup. Na miejsce przyjechała druga karetka, która zabrała przewożonego pacjenta. Kierowca volkswagena został odwieziony do szpitala.

nadesłane/kamery systemu ITS