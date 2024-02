Wypadek przy pracy. Takie zdarzenia uznaje się za wypadek przy pracy stacjonarnej i zdalnej

Jako wypadek przy pracy określa się zdarzenie nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.

Choć oczywiście lepiej unikać niebezpiecznych zdarzeń w pracy to zdarzają się przypadki, kiedy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi w pracy. Wówczas możemy liczyć na odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę odprowadzają co miesiąc składkę wypadkową na ewentualność nieszczęśliwego zdarzenia w pracy. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe podobnie jak składka rentowa czy emerytalna. To właśnie z tej składki pochodzą pieniądze, które dostaje poszkodowany w wypadku przy pracy.