Wypadek w Bągarcie - co się tam stało, potrącenie dziecka w Chełmnie, poszukiwania mężczyzny w Jeleńcu - zdjęcia

Zobacz galerię (13 zdjęć) Do kilku groźnych zdarzeń doszło w powiecie chełmińskim w ciągu kilku ostatnich dni. We akcje m.in. przy wypadku w Bągarcie czy poszukiwania mieszkańca gminy zaangażowani byli m.in. druhowie OSP w Kijewie Królewskim OSP Kijewo Królewskie Zobacz galerię (13 zdjęć)

Chełmińscy policjanci prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia, do którego doszło 21 sierpnia około godz. 18 w Bagarcie w gminie Kijewo Królewskie. Co wydarzyło się na drodze, że ranna została kobieta jadąca jednośladem.