Wypadek w dawnym DAG w Bydgoszczy. 18-latka nie żyje, prokuratura czeka na opinie

- Nie mamy jeszcze wyników sekcji zwłok - mówi prokurator Łukasz Sadowski, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe. To ta jednostka nadzoruje śledztwo mające wyjaśnić okoliczności wypadku, do którego doszło w rejonie Exploseum, na terenie dawnej niemieckiej fabryki DAG w Bydgoszczy.

Na kolejnej rozprawie w procesie bydgoszczanina wystąpią biegli, w tym psycholog. Sąd musi zrekonstruować, co wydarzyło się wieczorem feralnego dnia 2017 roku. Maciej M. już raz został skazany za…

Bardzo ważne będą wyniki toksykologiczne ciała. Okazuje się jednak, że wyników nie należy się spodziewać szybko.

- Opinia może zostać sporządzona nawet za kilka tygodni - mówi prok. Sadowski.

31 sierpnia na wycieczkę do lasu późną porą wybrała się grupa sześciorga nastolatków. Po godz. 22.00 policja przyjęła zgłoszenie o śmierci 18-latki.

"Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek", powiedziała PAP kom. Lidia Kowalska.