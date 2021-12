Wyprzedaże zimowe 2021/2022. Dla naszego zdrowia bezpieczniej nam kupować w internecie, ale tu niebezpieczeństwa też są

Bydgoszczanka, zamiast przy choince, usiadła z córką przy komputerze. Postanowiły kupić odzież z wyprzedaży. Córka wcześniej upatrzyła sobie koszulki, bluzy i spodnie po taniości. Tyle, że aby rzeczywiście było można je kupić okazyjnie, trzeba było czekać do wyprzedaży. Ta w wersji online wystartowała już w święta. Im wcześniej klient odwiedzi e-sklep, tym większy będzie miał wybór. Matka i córka w ciągu paru minut od uruchomienia wyprzedaży zaczęły zamawiać.

- Nie tylko my - mówi kobieta. - Po wybraniu rzeczy, powinien mi się pokazać komunikat o zakupie i powinnam zobaczyć przekierowanie do mojego banku. Wtedy padł sklepowy system. Pojawił się komunikat, lecz o treści: „Przepraszamy za zakłócenia w związku z dokonywaniem zakupów”. Nie chodziło o problemy z logowaniem na moje konto, ale o to, że zbyt wiele osób robiło zakupy w tym czasie.