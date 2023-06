Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023: Banki bez wynagrodzenia za kapitał! Mecenas z Torunia: "3:0 dla frankowiczów" Nowe informacje!

Pieniądze dla klienta? Będzie dyskusja

- Trzy do zera dla frankowiczów! - komentowała po wyroku na gorąco w rozmowie z „Pomorską” Magdalena Pledziewicz, radca prawny, wspólniczka w Pledziewicz Kancelaria sp. k. w Toruniu. Zajmuje się sprawami związanymi z rynkiem finansowym, m.in. ochroną praw konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi, czyli też kredytami frankowymi.

15 czerwca zapadł jeden z istotniejszych wyroków w takich sprawach, dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu. W kolejnym, również ważnym wyroku, Trybunał zajął się zabezpieczeniami roszczeń frankowiczów.

- Pierwszy wyrok TSUE z 15 czerwca mówi wprost, że bank nie może żądać od klienta dodatkowego wynagrodzenia za to, że ten korzystał z udostępnionego kapitału. Zaś klient ma do tego prawo z tego tytułu, ponieważ bank obracał pieniędzmi wpłacanymi w ramach rat - mówi nam mecenas i dodaje: - W kwestii zabezpieczenia roszczeń klientów TSUE generalnie wskazał, że niezgodne z prawem unijnym jest, aby sąd odmawiał udzielenia takich zabezpieczeń. Nie jest to jednak orzeczenie tak jednoznaczne, jak się tego spodziewaliśmy.