Wysoka liczba zachorowań w kraju odbija się także na personelu medycznym szpitali

“Ciężej przechodzą Omikrona, Deltę ci, którzy się nie zaszczepili i dużo więcej takich pacjentów umiera” – mówią lekarze.

Rośnie liczba pacjentów covidowych trafiających do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. - Notujemy wzrosty -przyznaje Sebastian Jankiewicz, dyrektor naczelny radziejowskiego szpitala. - Pewnie ludzie sami leczyli się w domach, a kiedy przestawali sobie radzić, zgłaszają się do nas. Przedwczoraj wolnych łóżek covidowych mieliśmy ponad 70, a wczoraj już 52. Jeśli chodzi o personel, to mamy dwie osoby zakażone poza szpitalem podczas ferii.

Obecnie szpital w Radziejowie dysponuje 150. łóżkami covidowymi. Wszystkie dziecięce łóżka są zajęte. - Staramy się zachować oddziały “strategiczne”, do ratowania życia i zdrowia – mówi dyr. Jankiewicz. - Utrzymujemy oddział wewnętrzny jest nim duże zainteresowanie w województwie. Mamy także 14-łóżkowy oddział pediatryczny dla dzieci. Działa także oddział terapii uzależnień, zakład opiekuńczo – leczniczy.