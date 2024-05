Wysokie latanie u Moniki Pyrek! Święto tyczki w Łodzi ze znakomitymi wynikami

Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty. Na stadionie RKS w Łodzi, obok zawodów sportowych rozgrywanych w sześciu kategoriach wiekowych, zorganizowano także niesamowitą strefę aktywności, której celem jest nie tylko zainteresowanie dzieci skokiem o tyczce, ale również pokazanie im, jak fantastyczna jest to konkurencja. W strefie dzieci mogą nawet oddać swoje pierwsze w życiu skoki o tyczce, oczywiście na niewielkiej wysokości i na dmuchany zeskok. Można też skakać o tyczce do basenu z kulkami.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli – Letycja Sokół (do lat 10), Marianna Grześkowiak i Krzysztof Klepacki (do lat 12), Lidia Melzacka i Leon Netzel (do lat 14), Jagoda Wojciechowska i Witold Wróblewski (do lat 16), Laura Tyszko i Piotr Wołoszyn (do lat 18) oraz Laura Tyszko i Paweł Pośpiech (kategoria open). Dla części zawodników jest to już drugi triumf w drugich w tym sezonie zawodach z cyklu Monika Pyrek Tour.