Wystawa artystki z Bydgoszczy w pokoju państwa Kałdowskich w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

- Zachęcamy do odwiedzenia wystawy prezentującej portrety kobiet - zachęca Natalia Zacharek, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce. - Działania rozpoczynamy wyjątkowym wydarzeniem - wystawą artystki, Anny Mackiewicz-Chojnackiej, która zaprezentowała swoją pasję do malarstwa i rzeźby. Jej dzieła "oddychają" tym samym klimatem, co nasze działania w zakresie kultury: przepełnione są duchowością, także ludową, intuicyjnym i wrażliwym postrzeganiem podmiotu poznania (w tym przypadku: kobiety), namysłem nad kontekstami bytu w przeszłości i teraźniejszości.