Wystawa malarstwa Marka Kozińskiego w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Zdjęcia

- Marek Koziński próbuje pisać wiersze i próbuje malować. Marek Koziński jest synonimem zdolności, pracowitości i skromności. Splot tych trzech rzeczy daje mu to, że jest człowiekiem szczęśliwym, a wiem to dlatego, że jestem jego sąsiadem. Marek Koziński z tego co pod ręką, używając pióra i pędzla szuka samego siebie i za namową dwóch kolekcjonerów jego obrazów, kiedy skończył kilkadziesiąt lat postanowił tym wszystkim podzielić się. Tymi myślami, tym szukaniem samego siebie - powiedział na wstępie wernisażu Stefan Czarnecki, prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury.