Wyż Patricia - ściągnie teraz nad Kujawy i Pomorze. Upały od czwartku do połowy przyszłego tygodnia

Bardzo ciepła aura, bo do 27-29 stopni Celsjusza w cieniu (a to próg upału) potrwa od czwartku, przez cały weekend i do połowy następnego tygodnia. Plaże znów zapełnią się spragnionymi ochłody ludźmi.

Dość chłodne dotąd noce (ok. 12 stopni) też będą stopniowo cieplejsze – do 18 stopni na początku następnego tygodnia.

- We wtorek i w środę (12 i 13 września) w regionie pojawi się front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalne burze mogą pojawić się już w poniedziałek wieczorem w zachodniej części regionu i będą zwiastunem nadchodzącej zmiany pogody - informuje nas bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Za frontem napłynie chłodniejsze powietrze i po jego przejściu termometry w dzień pokażą 20-22 stopni, zaś w nocy temperatura może spadać do 8.