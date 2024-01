Wzrasta zatrudnienie uchodźców w Polsce. Dwóch na trzech ma pracę - oto nowe dane

Pod koniec listopada (to ostatnie dostępne dane) w województwie kujawsko-pomorskim przebywało 32,4 tys. Ukraińców. - Wśród osób z naszego regionu ponad 57 proc. stanowiły osoby pełnoletnie, z których prawie 76 proc. to kobiety - informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. - Od stycznia do końca listopada 2023 roku natomiast pracodawcy z naszego województwa przekazali 32 826 powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy.

Z analizy ogólnopolskiej wynika z kolei, że rynek pracy mocno zmienił się od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. 2/3 uchodźców przebywających w Polsce pracuje zarobkowo. Tak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego.