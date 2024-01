Bydgoszczanka szukała przez 2 lata pracownika, nikt się nie zgłosił. Teraz chce zatrudnić Ukrainkę i wylał się na nią hejt

Opinie internautów

No i posypały się negatywne komentarze. Inni internauci zarzucali właścicielce przedsiębiorstwa dyskryminację. Oto wybrane opinie:

Renata: - A dlaczego Ukrainka ?Polki gorsze czy jak?

Damian: - Tak.

Arkadiusz: - Przykre, ale Polka będzie chciała dniówkę za 3h pracy. W dodatku młodzi nie nadają się do pracy, mają problem z tym, aby nawet zamieść... Bo miotła to skomplikowane narzędzie pracy. Jak ją chwycić?

Margareta: - Ukrainka na czarno zgodzi się szybciej niż Polka.

Stasia: - Skąd wiesz, że na czarno?

Margareta: - Bo znam wiele takich, co wolą na czarno, ewentualnie na umowę zlecenie.

Kolejny wpis: - Kobieta wrzuciłaby post „Zatrudnię do sprzątania, 3 godziny dziennie, stawka 27,70 zł za godzinę”, to byłby milion komentarzy „Ukrainkę se zatrudnij!”.

Karola: - Widzę, że teraz już gardzą Polakami, którzy pracują ciężko! Zajmuję się sprzątaniem mieszkań i domów. Mam stałe klientki. Bywa, że pracy nie ma. W głowie się nie mieści, że ludzie potrzebują pracy, a niektórzy poszukują Ukrainek. Czym one się różnią od Polek ciężko pracujących?

Anna: - Są o połowę tańsze.