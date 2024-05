To są najlepsze produkty regionalne 2024 roku - nasze kulinarne dziedzictwo! Szukajcie ich na festynach w Kujawsko-Pomorskiem i nie tylko

Drugim celem - nie mniej ważnym - jest zachęcanie rolników i właścicieli lokalnych firm, obiektów agroturystycznych, turystycznych i gastronomicznych do czerpania z bogatej spuścizny kulinarnego dziedzictwa i wykorzystania jej w ofercie rynkowej, do sięgania do lokalnych zasobów surowców, a także inspiracja producentów do wytwarzania certyfikowanej tradycyjnej żywności wysokiej jakości.