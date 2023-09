XXVII Konkurs Pojazdów Konnych w Lubostroniu. Impreza przyciągnęła tłumy! Zobaczcie zdjęcia

(Niektórzy powożący prezentowali po dwa pojazdy - byli wówczas dwukrotnie oceniani)

Piotr Helon podkreślił, że najważniejsze, aby docenić wysiłek hodowców, ich dbałość o konie i powozy, których utrzymanie wymaga niemałego zaangażowania. Sędzia konkursu "pokaz" zwracał wprawdzie uwagę na detale, np. fakt, że niektórzy powożący byli niewłaściwie do wydarzenia ubrani, odejmował też za to punkty, jednak całokształt ocenił bardzo pozytywnie.

- Jestem pod wrażeniem miejsca. Pałac Lubostroń i jego otoczenie idealnie nadają się do organizacji tego typu imprez. Są warunki zarówno dla zawodników - uczestników konkurencji, jak i do tego, aby gościć sporą liczbę turystów, miłośników Konkursu Pojazdów Konnych. To ostatnie jest bardzo istotne, bo przecież jeżeli tych, którzy chcą się nam zaprezentować, nie miałby kto oglądać, przedsięwzięcie straciłoby sens