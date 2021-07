Za mało ulgowych biletów na meczach Abramczyk Polonii? Przez pandemię

NOWE Jaki ekspres do kawy? Przelewowy, ciśnieniowy, na kapsułki, french press czy kawiarka? Jak parzenie kawy wpływa na jej zalety zdrowotne?

Kawa jest zdrowa! Co do tego nie ma już wątpliwości, zwłaszcza że picie jej wpisano w oficjalny zbiór zaleceń żywieniowych. Napar można przygotować na wiele sposobów – do wyboru jest m.in. ekspres przelewowy, ciśnieniowy i na kapsułki, a także kawiarka, french press, aeropress, chemex czy dripper. Można też przyrządzić kawę z tygielka (po grecku lub turecku), cold brew, zalewaną, rozpuszczalną, a nawet parzyć zielone, niepalone ziarna. Który sposób przygotowania jest jednak najbardziej korzystny dla organizmu? Zobacz, co na ten temat mówi nauka i sprawdź, czy pijesz rodzaj, który zapewni najwięcej korzyści!