Za nami pierwszy dzień Memoriału Wiesława Czapiewskiego. Adrianna Sułek na czele!

Do rywalizacji w 1. Memoriale Wiesława Czapiewskiego przystąpiło 9 zawodniczek i 6 zawodników. Po pierwszym dniu rywalizacji pań prowadzi halowa wicemistrzyni świata z Belgradu w pięcioboju – Adrianna Sułek. Bydgoszczanka uzyskała czas 13,70 w biegu na 100 m ppł, skoczyła wzwyż 1,87, pchnęła kulą 13,20 i pobiegła 200 m w czasie 24,34. Szczególnie wynik w skoku wzwyż budzi respekt. Polka zgromadziła 3777 punktów, co daje jej wyraźne prowadzenie.

- To impreza dla mnie bardzo istotna. Jak ten pierwszy dzień? Przyzwoicie. To nie są rekordy życiowe, ale setne czy centymetry od życiówek. Jestem zadowolona, bo mamy połowę maja. Ciekawa jestem, co przyniesie jutrzejszy dzień, bo to zmęczenie na pewno wyjdzie - mówiła Sułek.

Przyznała, że wielobój w Bydgoszczy musiała potraktować treningowo, bo dwa najważniejsze cele na ten sezon są w lipcu i sierpniu. Są nimi mistrzostwa świata w Eugene i mistrzostwa Europy w Monachium.