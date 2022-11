Za przestępstwa drogowe w więzieniach bydgoskiego okręgu siedzi 850 kierowców

2 lata za pijaną jazdę

Ta liczba może się niedługo zwiększyć, bowiem nie ma dnia, aby policja nie zatrzymywała kolejnych pijanych zmotoryzowanych. Według najświeższych danych podanych nam przez mł. insp. Monikę Chlebicz, rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, w tym roku (do 2 listopada) wpadło ich już 6 tys. 129, a dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 5 tys. 290.

Najwięcej, bo aż 768 kierowców, zostało skazanych przez sądy z art. 178a § 1 Kodeksu karnego: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Nie trafiają do nich apele o rozsądek – o to, że pijana jazda może przyczynić się do śmierci lub kalectwa niewinnych ludzi, że nawet za bezwypadkową, ale „pod wpływem” można trafić za kraty.