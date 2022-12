Za rok kierowcy złapani na pijaństwie dalej nie pojadą – auto zostanie im skonfiskowane

Nowe prawo karne przeszło już całą procedurę parlamentarną i podpisane zostało przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Procedura przepadku pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, motoroweru; nie roweru czy hulajnogi) na rzecz państwa będzie dość prosta: badanie na zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego w organizmie musi wykazać przekroczenie 1,5 promila i to niezależnie od tego, czy sprawca spowodował wypadek na drodze czy też nie. W sytuacji spowodowania wypadku prawo okaże swe surowe oblicze już po stwierdzeniu powyżej 0,5 promila.

Policja będzie zobligowana do tymczasowego (do siedmiu dni) zatrzymania pojazdu, następnie prokurator wyda postanowienie o zabezpieczeniu, zaś ostateczną decyzję podejmie sąd. Ten ostatni będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach, gdy nie dojdzie do wypadku, ale jakich dokładnie tego nie sprecyzowano. Prawnicy dywagują, że tak czy inaczej, Temida będzie miała „związane ręce” w przypadkach recydywy – wtedy auto przepadnie na pewno.