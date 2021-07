Za to nie można płacić bonem turystycznym. Musicie to wiedzieć na wakacjach!

To drugie i już ostatnie lato z Polskim Bonem Turystycznym. Na co można wydać 500 zł na wakacje, a na co nie wolno przeznaczyć pieniędzy? Przypominamy najważniejsze informacje. Do kiedy można wykorzystać bon turystyczny? Wygasa na koniec marca 2022 roku, a więc to ostatnie lato, aby skorzystać z 500+ na wakacje.Na następnych zdjęciach kolejne zakazane płatności bonem turystycznym. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Polska Press