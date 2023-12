Za wizytę u lekarza w Osielsku zapłaciła więcej, niż wynikało z informacji na stronie internetowej. Szpital zwrócił pacjentce pieniądze

- Na stronie internetowej portalu ZnanyLekarz.pl znalazłam informację, że wizyta czyli konsultacja chirurga kosztuje 250 zł. Wizyta odbyła się w terminie. Niestety po wizycie zażądano ode mnie 300 zł. Tłumaczono to tym, że na stronie szpitala są inne ceny i że szpital nie odpowiada za to co znajduje się na stronie portalu ZnanyLekarz - mówi Małgorzata Krzywoń.

Najniższa cena w placówce

- Faktycznie, rejestrując się i korzystając z serwisu ZnanyLekarz, pojawiła się cena 250 zł. To była cena do chirurga naczyniowego, bez wskazania konkretnego nazwiska - mówi Agnieszka Trafna ze Szpitala Eskulapa w Osielsku.

W ramach wizyty pacjentka miała również wykonane USG. - Lekarz w ogóle nie policzył ceny tego badania, bo to USG było wykonane tylko dla niego, poglądowo, by sprawdzić, czy występuje problem naczyniowy, czy nie.

Szpital odniósł się również do kwestii niemożności wystawienia pacjentce recepty. Tu Agnieszka Trafna wskazała na wyjaśnienie udzielone w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Pacjenta, do którego też zwróciła się nasza Czytelniczka.

"Specjalista nie odmówił wystawienia recepty, tylko nie mógł tego wykonać systemowo. System EWUŚ, służący do potwierdzania, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, potwierdzał ubezpieczenie pacjentki, jednak nie zadziałał poprawnie, gdyż rejestratorka w poradni specjalistycznej, z bardzo krótkim stażem, nie uzupełniła do końca kartoteki. Kolejka była długa i nie wpisała oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia" - wskazuje Agnieszka Trafna. - Z naszej strony, od strony rejestratorek, pacjentka widniała jako ubezpieczona, ale w systemie, z którego my korzystamy do obsługi pacjentów, od strony lekarza pojawiła się informacja "nieubezpieczony". Na tej podstawie lekarz nie może wysłać informacji do NFZ, że może wystawić jej zryczałtowaną receptę.