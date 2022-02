Zabójstwo w Bydgoszczy. Mężczyzna uduszony. W tle wątek damsko-męski

Marcin C., 45-letni bydgoszczanin został aresztowany na trzy miesiące w związku z zabójstwem kompana. Ofiarą był Tomasz C. (to przypadkowa zbieżność inicjałów nazwisk obu mężczyzn, a nie więzy rodzinne). Dramatyczne sceny rozegrały się 5 lutego w mieszkani przy ulicy Żeglarskiej.

- Podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zabójstwa, ale nie neguje faktu, iż między nim, a mężczyzną, który został pozbawiony życia, doszło tego wieczoru do - mówiąc kolokwialnie - starcia - mówi prok. Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.

Prawdopodobną przyczyną śmierci jest uduszenie.