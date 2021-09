Zaginął 41-latek z Mełna pod Grudziądzem. Bliscy i policjanci czekają na sygnał o jego losie

41-letni Krzysztof Filipiak ostatni raz przez rodzinę był widziany 6 września. Po tym dniu nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Z informacji jakie posiadają policjanci wynika, że mężczyzna miał w dniu zaginięcia odjechać z Mełna busem w kierunku Grudziądza.

Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informację o miejscu jego przebywania o pilny kontakt.

Funkcjonariusze proszą, aby w przypadku napotkania zaginionego, poinformować o tym najbliższą jednostkę policji dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221/222. Informacje można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 351 lub pod nr alarmowy 112.