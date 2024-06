Zainteresowanie mięsem spada. Dopłata za zmianę produkcji zwierzęcej na roślinną - co na to rolnicy z kujawsko-pomorskiego?

Lekarze zachęcają do znacznego ograniczenia spożycia czerwonego mięsa. To element tzw. diety planetarnej (Planetary Health Diet) , która ma zredukować wpływ systemu żywnościowego na klimat i poprawić zdrowie ludzi. Mimo to w ciągu 50 lat spożycie mięsa na świecie wzrosło trzykrotnie, w 2018 roku osiągnęło 340 mln ton rocznie.

Polscy rolnicy powinni zarabiać na wegetarianach

- Około 43 proc. Polaków ogranicza spożywanie mięsa i coraz częściej sięga po roślinne zamienniki. Sieci przeznaczają na te produkty całe regały chłodnicze, a największe koncerny mięsne oraz mleczarskie wprowadzają do swojej oferty - obok tradycyjnych produktów - roślinne mięsa, wędliny czy jogurt - mówi Karolina Kubara, współwłaścicielka i wiceprezeska rodzinnej firmy Kubara sp. z o.o. członkini zarządu Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej. - Ten cały łańcuch, na końcu którego stoi klient, rozpoczyna się na polu u rolnika i byłoby to niezwykle krzywdzące dla polskiego rolnictwa, gdyby te zmiany pozostały zignorowane i mówiąc wprost, gdyby polscy rolnicy na nich nie zarobili.

- W naszej polityce zawsze stawiamy na rodzimych dostawców – jeśli do produkcji batonów potrzebujemy jabłek, wybieramy polskie, nawet jeśli są one droższe, ale w przypadku wielu surowców nie mamy takiego wyboru – zaznacza.

54,1 proc. rolników poprze dopłaty do zmiany profilu gospodarstwa

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna sprawdził, czy rolnicy byliby gotowi przestawić się na produkcję roślinną, gdyby dostali za to dopłaty. Pytanie zostało zadane m. in. właścicielom gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie (42,5 proc.), w tym gospodarstwa małe, od 1 do 5 ha – 36,4 proc., od 5 do 20 ha – 38,1 proc. oraz powyżej 20 ha – 25,4 proc.