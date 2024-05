Zakaz ogrzewania takim węglem - projekt ministerstwa szokuje sprzedawców. To koniec polskiego węgla?

Sprzedawcy węgla są wstrząśnięci projektem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, nie będą mogli sprzedać zapasów węglowego groszku. Do tego polski węgiel nie ma szansy na spełnienie norm.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska ukazał się już na rządowych stronach, choć przed nim jeszcze uzgodnienia i konsultacje. Rozporządzenie ma wypełnić ustalenia zawarte w tzw. kamieniu milowym Krajowego Planu Odbudowy z 2022 (który zakłada zaostrzenie przepisów od drugiego kwartału 2024). Co ciekawe, chodzi o kamień milowy oznaczony jako B4G w części "Odporność i konkurencyjność gospodarki", a ściślej o podpunkt mówiący o "Ograniczeniu wpływu COVID-19 na przedsiębiorstwa". Nie wiadomo dlaczego akurat w tych zapisach umieszczono plan zakładający "dostosowanie paramentów jakościowych dla paliw stałych stosowanych w nowoczesnych niskoemisyjnych kotłach".

Pozostanie tylko najwyższa półka

Rozporządzenie zakłada, że w przypadku najpopularniejszego dziś asortymentu - węgla kostki i orzecha, obecne normy jakościowe będą obowiązywały wyłącznie do końca sierpnia. Od tego momentu normy będą zaostrzane. Chodzi o zawartość siarki, popiołu i wody.

Według ministerstwa pozwolić to ma na celu osiągnięcie nowych norm jakości powietrza dla pyłu PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki przewidzianych przez Unię Europejską na rok2030.

Resort klimatu zapowiada jednocześnie, ze rozpoczęto już prace nad przepisami zakazującymi wprowadzania do obrotu węgla typu orzech, groszek i miał. Pozostaną na rynku jedynie orzech i groszek o wyśrubowanej jakości, przeznaczone dla kotłów spełniających normę PN-EN 303-5 (zawartość popiołu do 7,00%, 26,00 MJ/kg, wilgotność do 11,00 proc.).

Aby zmieścić się w czasie wymaganym unijna umową, zmiany prawne mają wejść w życie w błyskawicznym tempie 3 dni ze względu na "ważny interes państwa".

Koniec polskiego węgla?

Według Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla rozporządzenie będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla użytkowników pieców węglowych: „Za kilka lat Polacy nie kupią zwykłej kostki, orzecha czy groszku. Zostaną im jedynie dwa paliwa przyszłości, dedykowane do kotłów 3, 4, 5 klasy i zgodnych z ekoprojektem. To kolosalna zmiana, która wywraca rynek węgla opałowego do góry nogami. Dodatkowo wymagania jakościowe dla dwóch paliw dopuszczonych do obrotu po czerwcu 2029r. zostały tak ustalone, że eliminują zarówno węgiel krajowych producentów jak i węgle z dotychczasowych kierunków importu. Co ciekawe, jedynie część węgli rosyjskich mogłaby spełniać te kryteria – te jednak nie trafią na krajowy rynek ze względu na embargo”.

Co z groszkiem w magazynach?

Kontrowersje budzi również PIGSW budzi również harmonogram zmian: „Co mają zrobić przedsiębiorcy, którzy posiadają na magazynach paliwo spełniające obecne wymagania i które za chwilę nie będzie spełniać nowych norm? (…)Co z kontraktami w toku? Nikt się nie zastanowił, z jakimi stratami dla przedsiębiorców wiążą się proponowane zmiany? Tym ministerstwo nie wydaje się przejmować.(...)Zaraz po wejściu w życie rozporządzenia, wszystkie groszki mają mieć wartość opałową minimum 24 MJ/kg, czyli tyle co obecny „groszek plus” (do niedawna ekogroszek). W praktyce oznacza to eliminację zwykłych groszków z rynku już za chwilę, w najbliższym sezonie grzewczym. Cała masa groszków zapakowanych w workach i oczekujących na Kowalskiego na składzie lub w sklepie internetowym, ma być teraz rozpakowana i przekierowana do energetyki?”.

Reforma bez kosztów?

Przedsiębiorcy nie rozumieją optymizmu ministerstwa, według którego rozporządzenie „nie będzie powodowało dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, obywateli itp.” ponieważ „obecnie dostępne są na rynku paliwa, które spełniają proponowane parametry”.

- To ewidentny absurd. Jest sprawa oczywistą, że za węgiel wyższej jakości trzeba będzie zapłacić więcej – mówi Jacek Frankowski z toruńskiej firmy Węglokoks-Bis. - W moim przekonaniu chodzi o wyłącznie o wytworzenie dodatkowego nacisku na tych, którzy jeszcze nie pozbyli się pieców węglowych.

Poniżej szczegóły ministerialnego projektu:

Zmiany dotyczące parametrów paliw:

węgiel kostka:

okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31.08.2024 r. – maksymalna zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,70%, maksymalna zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20,00 %,

okres od dnia 01.09.2024 r. do dnia 30.06.2025 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,70% na poziom 1,20%, zmiana zawartości wilgoci całkowitej z poziomu 20,00% na poziom 15,00%,

okres od dnia 1.07.2025 r. do dnia 30.06.2027 r. – zmiana zawartości popiołu z poziomu 12,00% na poziom 10,00%, zmiana wartości opałowej z poziomu 22,00 MJ/kg na poziom 24,00 MJ/kg,

okres od dnia 1.07.2027 r. do dnia 30.06.2029 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,20% na poziom 1,00%;

węgiel orzech:

okres od dnia wejście w życie rozporządzenia do dnia 31.08.2024 r. - maksymalna zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,70%, maksymalna zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20,00%,

okres od dnia 1.09.2024 do dnia 30.06.2025 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,70% na poziom 1,20%, zmiana zawartości wilgoci całkowitej z poziomu 20,00% na poziom 15,00%,

okres od dnia 1.07.2025 r. do dnia 30.06.2027 r. – zmiana zawartości popiołu z poziomu 12,00% na poziom 10,00%, zmiana wartości opałowej z poziomu 22,00 MJ/kg na poziom 24,00 MJ/kg,

okres od dnia 1.07.2027 r. do dnia 30.06.2029 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,20% na poziom 1,00%;

węgiel groszek:

okres od dnia wejście w życie rozporządzenia do dnia 31.08.2024 r. – maksymalna zawartość popiołu na poziomie 14,00 %, maksymalna zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,70% oraz maksymalna zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20,00%,

okres od dnia 1.09.2024 do dnia 30.06.2025 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,70% na poziom 1,20%, zmiana zawartości wilgoci całkowitej z poziomu 20,00% na poziom 15,00%,

okres od dnia 1.07.2025 r. do dnia 30.06.2027 r. – zmiana zawartości popiołu z poziomu 12,00% na poziom 10,00%, zmiana wartości opałowej z poziomu 22,00 MJ/kg na poziom 24,00 MJ/kg,

okres od dnia1.07.2027 r. do dnia 30.06.2029 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,20% na poziom 1,00%;

węgiel miał:

okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30.06.2027 r. – nie wprowadza się zmian,

okres od dnia 1.07.2027 r. do dnia 30.06.2029 r. – zmiana zawartości siarki całkowitej z poziomu 1,20% na poziom 1,00%, zawartości popiołu z poziomu 12,00% na poziom 10,00% oraz zawartości wilgoci całkowitej z 20,00% na 15,00%.

Przepisy przejściowe

w ramach § 3 pkt 1 projektu rozporządzenia, w ramach którego do dnia 31 sierpnia 2024 r. w przypadku sortymentu węgiel kostka i węgiel orzech dopuszcza się maksymalną zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,70% oraz maksymalną zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20,00%; w ramach § 4 pkt 1 dla sortymentu węgiel groszek, w ramach którego do dnia 1 września 2024 r. dopuszcza się maksymalną zawartość popiołu na poziomie 14,00 %, maksymalną zawartość siarki całkowitej na poziomie 1,70% oraz maksymalną zawartość wilgoci całkowitej na poziomie 20,00%.

Wymogi po 30 czerwca 2029 dla:

węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: węgiel kostka) określonych w załączniku do rozporządzenia w Tabeli nr 1,

dla węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: węgiel orzech) określonych w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 2,

węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: węgiel groszek), określonych w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 4,

węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: węgiel miał), określonych w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 6.

Wideo Ukraina rozpocznie oficjalne rozmowy o przystąpieniu do UE