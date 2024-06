Zakazane towary - tego nie wolno przywozić z wakacji za granicą. Mamy najnowsze zdjęcia z bydgoskiego lotniska

Turystka, która w ostatnich dniach wylądowała na bydgoskim lotnisku i miała w walizce przywiezioną z zagranicznych wakacji torebkę ze skóry pytona... długo się nią nie cieszyła. Pamiętajmy, że są towary, których nie wolno przewozić przez granicę!

Mocniejszy złoty obniży koszty wakacyjnych wyjazdów. Jednak mogą okazać się one bardzo drogie, jeśli spróbujemy przewieźć przez granicę to, czego nie wolno! Co roku turyści popełniają te same błędy.

- W tym roku, z powodu umocnienia złotego, polscy turyści po raz pierwszy od 5 lat odczują pewną ulgę podczas zagranicznych wyjazdów - pociesza w rozmowie z „Pomorską” Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce. - Wydatki w euro przeliczone na złote są o 3 proc. niższe niż rok temu i 6 proc. niż dwa lata temu.

Zakazany towar - grzywny i kary

Obyśmy jednak tego, co zaoszczędzimy dzięki umocnieniu naszej waluty, nie stracili później na przewożeniu przez granicę przedmiotów zakazanych. Ba, to może kosztować nas dużo więcej niż plus z tańszego euro.

Często dopiero na granicy, okazuje się, że mamy towary, za które grozi nam w Polsce wysoka grzywna (od lipca 400 - 21 tys. zł), lub od 3 do 5 lat więzienia. - To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Dużo zależy czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy lotniczym - podkreśla Bartosz Stróżyński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Prezenty i pamiątki tylko do takiej wartości - kwoty

Na początek należy zaznaczyć, że towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (lotniczy i morski). Podczas przekraczania granic zewnętrznych UE lub strefy Schengen trzeba więc zwrócić uwagę przede wszystkim na wartość przewożonych prezentów i pamiątek (te powyżej 300 i 430 euro należy zgłosić) oraz ilość tzw. wyrobów akcyzowych (papierosy, alkohol).

Ile można przewieźć alkoholu?

I tak np. na terenie UE, na własny użytek, można przewozić:

do 10 litrów napojów spirytusowych, np. wódki

lub: 110 litrów piwa,

90 litrów wina,

60 litrów wina musującego

lub 20 litrów wzmocnionego wina (m.in. sherry, porto). Natomiast spoza UE będzie to 1 litr napoju spirytusowego o mocy alkoholu powyżej 22 proc., 2 litry do 22 proc., 2 litry likieru, 4 litry wina i 16 litrów piwa.

Ile gotówki na granicy?

Na granicy należy także zgłosić większą ilość gotówki – limit to 10 tys. euro albo odpowiednik w innych walutach.

Żywność. Jakie zasady?

Pamiętajmy, że na teren UE nie możemy przywozić żywności pochodzenia zwierzęcego: mięsa, wędlin, nabiału. Takie produkty mogą zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt. Dlatego na granicy trzeba wyrzucić je do specjalnego pojemnika. Wyjątkiem może być żywność dla niemowląt i produkty spożywcze, których używasz ze względów zdrowotnych. Żywność pochodzenia niezwierzęcego możesz przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej, ale tylko na własne potrzeby.

Warzywa i owoce - jakie limity?

W przypadku produktów roślinnych do UE możesz wwieźć tylko 5 gatunków owoców: banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Przed podróżą koniecznie sprawdź, jakie przepisy celne obowiązują w kraju, do którego się wybierasz, np. na stronie ambasady.

Uwaga na narkotyki!

W niektórych krajach za przemyt narkotyków grozi nam wiele lat więzienia, a nawet kara śmierci. W dodatku przestępcy próbują wykorzystywać turystów jako swoich pośredników, często zupełnie nieświadomych. Jak się ochronić? Przede wszystkim nie przyjmuj od obcych osób żadnych rzeczy do przewiezienia. Może okazać się, że „leki dla cioci” są narkotykiem lub innym nielegalnym towarem. Pamiętaj też o tym, aby cały czas mieć na oku swój bagaż!

Nie zostawiaj bagażu bez opieki, ponieważ może on zostać uznany za podejrzany. W momencie kiedy takim pakunkiem zainteresują się służby, możesz dostać kolejną pamiątkę z urlopu - mandat.

Tego absolutnie nie wolno!

W walizkach turystów można znaleźć skóry ze zwierząt, kość słoniową, koralowce, muszle, ale również różnego rodzaju medykamenty tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Często wśród przejętych pamiątek są wypchane zwierzęta, takie jak duże koty lub krokodyle. Czasami można znaleźć rzadkie okazy typu kolce jeżozwierza, zęby z aligatorów, czy też zęby hipopotamów. Kupowanie takich pamiątek z chronionych fragmentów zwierząt i roślin, to nie tylko przykładanie ręki do ich cierpienia i wymierania całych gatunków. To również przestępstwo, za które grozi nam wysoka grzywna, kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, oraz utrata okazu.

Nie wolno również transportować roślin, np. doniczkowych, sadzonek lub kwiatów - mogą być na nich obecne szkodniki, które przeniosą się na inne rośliny.

Co z lekami?

Jeśli leczysz się i twoja kuracja będzie trwać również w czasie wyjazdu - sprawdź, czy twoje leki nie są zabronione w państwie, do którego jedziesz. Taką informację powinieneś uzyskać np. w ambasadzie lub na stronach rządowych danego państwa. Gdy zamierzasz przywieźć leki z innego państwa - możesz to zrobić, jednak w ilości do 5 najmniejszych opakowań danego leku.

Uważaj na dobra kultury

Pamiętaj też, że zabronione jest wprowadzanie na terytorium Unii dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. W przypadku złamania zakazu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2.

Najnowsze znaleziska na bydgoskim lotnisku

Żywe papugi, koralowce, buty ze skóry zwierząt chronionych, torebka ze skóry pytona, balsam z prawdziwego niedźwiedzia, kawior z jesiotra, małże czy muszle - to tylko niektóre „zdobycze” regionalnych celników z ostatnich dni znalezione w walizkach turystów, którzy po zagranicznym urlopie wylądowali na bydgoskim lotnisku.

Zapewne, gdy w czasie kontroli dowiedzieli się, jakie kary ich czekają, szybko pozbyli się wakacyjnego humoru. Niestety, turyści co roku popełniają te same błędy i przewożą przez granicę towary, których nie wolno. Zdjęcia, które właśnie otrzymaliśmy z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy dowodzą, że niektórzy za nic mają zakazy. Zapraszamy do naszej galerii:

