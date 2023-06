Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie. - Jesteśmy niezależni – mówi wójt Sicienka

- Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona została pod koniec 2022 r., ale do wczoraj trwały jeszcze prace wykończeniowe. Stawiano płot, bramy, zakładano trawniki, montowano panele słoneczne. Dlatego dopiero teraz oficjalnie oddajemy zakład do użytku – tłumaczył wójt.

Jak się szybko okazało, był to strzał w dziesiątkę, bo na poszczególne etapy udało się gminie zdobyć dofinansowanie z zewnątrz. - Tylko dzięki temu zrealizowaliśmy tak duży projekt – przyznaje wójt Sicienka. - Uzyskaliśmy niezależność. Nasze ścieki w dużej mierze - poprzez nasz system kanalizacji - płyną teraz do oczyszczalni w Wojnowie.

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni w Wojnowie to zakończenie 5-letnich działań samorządu.

- Teraz jeszcze tego nie widać, ale jak trawa podrośnie będzie tu pięknie – przekonuje Łukasz Jarosz, zastępca kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sicienku. To on oprowadził gości po zmodernizowanej oczyszczalni, pokazywał zastosowane rozwiązania i nowinki techniczne.

Unikatowa inwestycja w gminie Sicienko

Atutem są też niskie koszty eksploatacji zakładu. To efekt korzystania z energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, biogaz). Oczyszczalnia po modernizacji jest też w pełni zautomatyzowana.

Podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez pracowników Urzędu Gminy w Sicienku informowano o rezultatach inwestycji. Przed modernizacją oczyszczano w Wojnowie 215 m sześć. ścieków na dobę. Teraz jest to 385 m sześc. Jednak zakład – w tym samym czasie - jest w stanie oczyścić nawet 500 m sześć. ścieków. A po zmianie pozwolenia wodno - prawnego, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zmian, mógłby oczyszczać nawet 650 m sześć. ścieków na dobę.

- Zrobiliśmy coś co służy wszystkim – podkreślał na otwarciu Piotr Chudzyński. Przyznał jednak, że inwestycja ta – choć bardzo ważna i potrzebna – jest trochę niedoceniana przez mieszkańców. - Jak inwestujemy w plażę, za ułamek tych kosztów, to budzi to wielkie emocje. Tym zadaniem mało kto się interesuje – mówił z żalem.