Zakończono przebudowę ulicy Mickiewicza w Kruszwicy. Inwestycję wsparły środki z Polskiego Ładu

Modernizacja Mickiewicza w Kruszwicy polegała nie tylko na przebudowie, ale również na rozbudowie ulicy. Podczas prac wymieniono m.in. wszystkie instalacje podziemne, zamontowano nowe oświetlenie, powstała nowa pętla autobusowa, a co najważniejsze ulica została poprawnie skomunikowana z siecią już istniejących dróg.

W związku z zakończeniem prac, w Kruszwicy zorganizowano konferencję prasową z udziałem: ministra Łukasza Schreibera, wojewody Mikołaja Bogdanowicza, burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, samorządowców i przedstawicieli firmy Inodrog, która była wykonawcą robót.

- Polski Ład to program, który ma zmieniać kraj oraz pomóc realizować marzenia, które dotychczas dla samorządów były nie do zrealizowania. To program, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządowców. Bo to oni, a nie ktoś w Warszawie, decydują na co chcą wydać te środki z Polskiego Ładu - podkreślił podczas konferencji minister Schreiber.-