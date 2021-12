Zamarzają, czując ciepło z wyimaginowanego pieca. Gdzie w powiecie świeckim marzną bezdomni?

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych z 2019 wykazało, że jest ich 30 330. Większość (83,6 proc.) to mężczyźni w wieku 41-60 lat. Najczęściej stracili dom z powodu konfliktu rodzinnego (32,2 proc.), uzależnienia (niespełna 28 proc.) i eksmisji (26,3 proc).

Co rok, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci z powiatu świeckiego kontrolują dzikie miejsca pobytu bezdomnych. Jeśli na któregoś trafią, kierują go do schroniska dla bezdomnych i tłumaczą, jak niebezpiecznie jest nocowanie w tak niskich temperaturach.

Wspierająca bezdomnych Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej również uczula ludzi na ten problem, bo co rok w Polsce zamarza kilkudziesięciu bezdomnych. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. na terenie Polski odnotowano 63 zgony z powodu wychłodzenia organizmu, o 33 więcej niż w analogicznym okresie 2019/2020.