Zamiana ról i pożegnanie w Pałacu Bydgoszcz. Magdalena Mazurek nową menedżerką

Informacje Pałac przekazał w piątek, na swoim oficjalnym profilu w social mediach.

Pierwsza wiadomość: Ewa Kowalkowska żegna się z bydgoskim klubem. W latach 1992-2011 była zawodniczką Pałacu (z zaledwie rokiem przerwy w sezonie 98/99 na Augusto Kalisz). W tym czasie zdobyła z Pałacem mistrzostwo, Puchar, Superpuchar Polski. Była także kapitanem reprezentacji Polski na MŚ w 2002 roku a wcześniej, w 1999 roku na ME wybrana najlepszą zagrywającą (pierwsza w historii nagroda indywidualna dla polskiej siatkarki w historii występów Polek na ME). Po zakończeniu kariery Ewa w 2011 przeszła do biura klubu i dbała m.in. o szeroko pojęty marketing.

- Ewa zdecydowała się pójść nową drogą zawodową, co w Pałacu przyjęto z poszanowaniem - przekazał klub.

-Niestety nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób, którym chciałabym podziękować, więc słowo "dziękuję” kieruje do wszystkich, których spotkałam w swoim sportowym życiu. To dzięki wam były to cudowne lata - przekazała Kowalkowska. - Życzę każdemu młodemu człowiekowi aby znalazł w swoim życiu taką pasję jaką była i nadal będzie dla mnie siatkówka. Nie żegnam się z wami tylko mówię do zobaczenia, a Pałacowi życzę pełnych trybun i zwycięstw. Teraz dołączam do najlepszych kibiców na świecie, bo tylko siatkówka ma takich.