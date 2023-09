Zapisy na VII Forum Seniora już trwają. Rejestracja jest bezpłatna i bardzo prosta

Aby wziąć udział w organizowanym przez nas Forum nie trzeba nic płacić. Uczestnictwo w nim jest całkowicie bezpłatne i dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 600 miejsc. Aby zdobyć jedno z nich wystarczy się najpierw zapisać, a potem potwierdzić swoje uczestnictwo.

Spotykamy się 28 września

Do udziału w toruńskim Forum Seniora można się zgłosić nawet dziś. Wystarczy zadzwonić na numer 512 213 596. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Od tego roku istnieje również możliwość zgłoszenie swojego uczestnictwa w Forum za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego.

Pewnie doskonale Państwo o tym wiecie, ale przypomnijmy, że organizowane przez Express Bydgoski, Gazetę Pomorską i Nowości Forum Seniora to wydarzenie, które już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. A pod koniec września odbędzie się już VII edycja tej imprezy. Spotykamy się w czwartek 28 września w Auli UMK w Toruniu. Startujemy o godzinie 9, natomiast do budynku będzie można wchodzić już od godziny 8.