Zatrzymano podejrzanego o kradzież zabytkowego mercedesa porzuconego pod Włocławkiem [zdjęcia]

Zatrzymani mężczyźni ukradli z terenu jednej z firm w Kutnie mienie na łączną kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła również na przedstawienie jednemu z nich zarzutu kradzieży z włamaniem do warsztatu samochodowego skąd skradziono mercedesa i 10 zabytkowych jednośladów. Wszystkie pojazdy zostały odzyskane. Mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

Kradzież mercedesa znalezionego pod Włocławkiem. Dwóch mężczyzn z zarzutami

Mężczyzna posiadał również przy sobie marihuanę. Wszystkie rzeczy zostały zabezpieczone przez policjantów do dalszych czynności procesowych. Równocześnie mundurowi przystąpili do ustalenia drugiego z mężczyzn i jeszcze tego samego dnia jego personalia był znane policjantom. 21 kwietnia 2021 roku został zatrzymany 37-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, wspólnik 29-latka. Wnikliwa i skrupulatna praca policjantów z pionu kryminalnego, bardzo drobiazgowa analiza zebranego materiału dowodowego dała również podstawę do przedstawienia 29-letniemu mężczyźnie zarzutu za kradzież z włamaniem, która miała miejsce na początku kwietnia bieżącego roku do jednego z warsztatów na terenie Kutna.