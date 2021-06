Zawisza Bydgoszcz - Sportis Łochowo. Aż cztery gole oglądali kibice [zdjęcia]

To był pierwszy mecz z kibicami na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej po wielu miesiącach. Tych pojawiło się około 700 i głośno dopingowali swoich ulubieńców przez całe spotkanie, a piłkarze odwzajemnili się im dobrą grą.

Po przerwie spotkanie się wyrównało, a momentami to lepsze wrażenie sprawiali gracze Sportisu. Najlepszą okazję miał Robert Frasz, po strzale którego piłka otarła się o poprzeczkę. Jednak końcówka należała do zawiszan. Najpierw na 3:0 podwyższył Jastrzembski, a po chwili kontrę strzałem do pustej bramki wykończył Kamil Żylski.