Zbieracz śmieci tonie w odpadkach. 40-latek z Grudziądza ma zniszczone mieszkanie, szczury i chyba chorobę psychiczną

- Ma chorobę psychiczną, ale niezdiagnozowaną. Teraz to on i lekarzy, i wszystkich innych unika. Jak wychodzi z domu, brudzi klatkę schodową. Od miesięcy się nie mył. Gdy idzie po schodach, to nie opuszczamy mieszkań jeszcze przez kilkanaście minut, bo tak cuchnie na korytarzu. W domu sąsiada pokazały się szczury. Zza jego drzwi słychać czasem krzyki. To sąsiad poluje na gryzonie - opowiadają sąsiedzi.

pixabay.com