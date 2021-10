Dr Adam Jarosz: Lewica jest tradycyjnie silnie zideologizowana. Programy społeczne oddała PiS-owi walkowerem [rozmowa]

- Podczas kongresu zjednoczeniowego Nowej Lewicy w sobotę (9 października) współprzewodniczącymi ugrupowania zostali Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. To kończy łączenie się SLD i Wiosny na poziomie ogólnopolskim. Co to może oznaczać dla Lewicy?

Zjednoczenie partii lewicowych przed wyborami w 2019 r. dało tej formacji nową energię. Połączyły się tu trzy nurty: starszej generacji, zwolenników SLD, młodych aktywistów społecznych Wiosny oraz radykalnej partii Razem. W efekcie powstała mieszanka z interesującym programem, przyciągająca różnych wyborców. Obecnie mamy połączenie tylko dwóch partii, które w praktyce niewiele zmieni, bo ugrupowania te od dawna już współpracują. Ewidentnie brakuje trzeciego partnera. Partia Razem, choć ma tylko sześciu posłów, ma coś czego nie mają pozostałe dwie – wyrazistego lidera, dobrego mówcę i człowieka ideowego: Adriana Zandberga. Badania opinii publicznej pokazują, że to właśnie jego wyborcy widzą jako lidera Nowej Lewicy. W dzisiejszej polityce to właśnie wyraziści liderzy mogą przysporzyć partii dużą popularność. Robert Biedroń całkowicie pokpił sprawę w wyborach prezydenckich, Włodzimierz Czarzasty za bardzo kojarzy się z przeszłymi czasami. Zandberg byłby szansą na przekonanie wielu nowych wyborców. Do tego formuła współprzewodniczących – rozpoczęli ją niemieccy Zieloni, jednak tu chodziło o równość płci, ponieważ na czele tej partii stoi kobieta i mężczyzna. Taka konstrukcja w Polsce, z dwoma panami, będzie dla wyborców kompletnie niezrozumiała.