Zbiory rzepaku dobre, ale nie rekordowe. Juliusz Młodecki: Cena 3 tys. za tonę wydawała się abstrakcyjna [wideo] Agata Wodzień

- Powoli zbliżamy się do takiej racjonalnej granicy powierzchni uprawy rzepaku w Polsce - mówi Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Ten 1,1 mln ha to jest chyba górna granica - wskazuje ekspert. Wynika to m.in. z jakości gleb, struktury gospodarstw.